Тела погибших в ДТП в России азербайджанцев доставлены на родину

2017-12-29 13:20 | www.apa.az | 6

Как сообщает российское бюро АПА, тела наших соотечественников Латифа Гасанова и его сына Эльнура Гасанова доставлены на родину.

Они будут похоронены в родном селе Донюк Гырыглы Товузского района.

Отметим, 23 декабря автомобиль марки «Toyota Kluger», внутри которого находились азербайджанцы – отец и сын, столкнулся с автокраном на 6-м км дороги Огоньки-Невельск. Автомобиль, за рулем которого находился сын, двигался из Южно-Сахалинска в Невельск. Он уснул за рулем, вследствие чего не заметил припаркованный на обочине автокран. Автомобиль с большой скоростью врезался в автокран. В результате отец и сын скончались на месте происшествия.

Ввиду плохих погодных условий в Южно-Сахалинске отправка тел наших соотечественников в Азербайджан была задержана.