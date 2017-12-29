Утверждены декларация и ряд соглашений, подписанных между Азербайджаном и Туркменистаном

2017-12-29 13:24 | www.apa.az | 6

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса были утверждены декларация и ряд соглашений, подписанные между Азербайджаном и Туркменистаном.



Как сообщает АПА, это декларация о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Туркменистаном, подписанная 8 августа 2017 года, «Соглашение между правительством Туркменистана и правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области морского торгового судоходства», «Соглашение между правительством Туркменистана и правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области карантина растений» и «Соглашение между правительством Туркменистана и правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».