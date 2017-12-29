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Утверждены декларация и ряд соглашений, подписанных между Азербайджаном и Туркменистаном

2017-12-29 13:24 | www.apa.az | 6

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса были утверждены декларация и ряд соглашений, подписанные между Азербайджаном и Туркменистаном.


Как сообщает АПА, это декларация о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Туркменистаном, подписанная 8 августа 2017 года, «Соглашение между правительством Туркменистана и правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области морского торгового судоходства»,   «Соглашение между правительством Туркменистана и правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области карантина растений»  и  «Соглашение между правительством Туркменистана и правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

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