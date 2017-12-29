Завершился суд по делу Кямиля Зейналлы против журналистки

2017-12-29 13:57 | www.oxu.az | 6

В Верховном суде завершилась судебная тяжба между спортсменом Кямилем Зейналлы и журналисткой Афрузой Агаевой.

Как передает Oxu.Az, об этом адвокат Кямиля Зейналлы Асиф Абдуллаев написал на своей странице в Facebook.

По словам адвоката, Верховный суд оставил без изменений решение апелляционного суда: «По решению суда, Афруза Агаева должна принести извинения Кямилю Зейналлы и выплатить ему 1000 манатов компенсации. В то же время Кямиль Зейналлы должен дать опровержение и выплатить Афрузе Агаевой 1000 манатов компенсации».

Напомним, что К.Зейналлы оскорбил ведущую Шабнам Гусейнову в социальных сетях. Ш.Гусейнова в ответ написала, что переадресовывает оскорбления в адрес всех женщин в его роду. Журналистка А.Агаева сделала новость из этого статуса. После этого К.Зейналлы оскорбил и ее.

Тогда Афруза Агаева подала иск против Кямиля Зейналлы с требованием выплатить 50 тыс. манатов компенсации за моральный ущерб и опубликовать опровержение в Instagram. Спортсмен подал ответный иск, потребовав 100 тыс. манатов компенсации и извинений за моральный ущерб.

Э.Ш.

