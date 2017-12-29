Известный украинский актер будет отдыхать в Азербайджане

2017-12-29 14:00 | www.oxu.az | 7

Знаменитый украинский артисти шоумен Владимир Зеленский заявил, что отправится на отдых в Азербайджан.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на украинские СМИ, артист сказал, что новогоднюю ночь традиционно проведет на сцене, а уже 1 января отправится на отдых в Азербайджан.

«Наиболее необычную новогоднюю ночь я провел дома, ведь обычно мы с командой встречаем праздник на сцене. Но однажды мы решили 31 декабря собраться с семьями за праздничным столом, взять детей, почувствовать новогоднюю атмосферу. Забавно было, когда через полчаса мы уже не знали, что делать, ведь практики такого празднования не было», - вспомнил артист.

«Самое необычное приключение, которое со мной произошло на Новый год, это когда я застрял в лифте. Причем это произошло после того, как я сказал маме, что иду праздновать с друзьями, на что она мне со слезами на глазах ответила: «Идите, оставьте меня одну, я уже привыкла». Ну и как после такого можно спокойно праздновать Новый год?» - высказался шоумен.

Э.Ш.

