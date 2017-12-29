Россия и Узбекистан подписали соглашение о сотрудничестве в области атомной энергетики

2017-12-29 13:03 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Между правительствами Узбекистана и России в пятницу подписано соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.

С российской стороны документ подписан генеральным директором Госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым, от имени правительства Узбекистана - заместителем Премьер-министром Нодиром Отажоновым.

Соглашение создает правовую основу для двустороннего взаимодействия между Россией и Узбекистаном в области мирного использования атомной энергии.

Перспективными направлениями заявлены: создание национальной инфраструктуры и подготовка кадров для атомной энергетики Узбекистана, строительство АЭС и исследовательских реакторов в стране, а также их поддержка на протяжении всего жизненного цикла.

В рамках соглашения речь идет также о разведке и разработке урановых месторождений Узбекистана, рекультивации урановых хвостохранилищ, производстве радиоизотопов и их применении в промышленности, медицине и сельском хозяйстве, научных и фундаментальных исследованиях.