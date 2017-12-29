В Милли Меджлисе предложили освободить инвалидов от платы за обучение

2017-12-29 13:41 | www.apa.az | 6

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса было предложено освободить инвалидов от платного высшего образования.



Как сообщает АПА, с этим предложением выступила депутат Ганира Пашаева. Она сказала, что провела встречу с людьми этой группы. Получающие платное высшее образование молодые люди с ограниченными физическими возможностями, представители организаций, занимающихся защитой прав и проблемами инвалидов, попросили освободить получающих платное высшее образование инвалидов от платы за обучение.

Депутат отметила, что в Милли Меджлисе в ближайшее время будет рассмотрен вопрос в связи с проблемами молодых людей с ограниченными возможностями, а также вопрос освобождения их от платного обучения в вузах: «Таких людей мало. Было бы хорошо, если бы государство взяло на себя плату за их обучение в вузах. Потому что им самим платить очень трудно. Поэтому освобождение людей с ограниченными возможностями от платы за обучение послужило бы хорошей мерой для мотивации таких людей к получению образования».