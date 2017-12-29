2017 год стал плодотворным для Азербайджанского музея ковра

2017-12-29 13:13 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - 2017 год стал замечательным годом для Азербайджанского музея ковра – его 50-летие было отмечено многочисленными международными симпозиумами, конференциями и семинарами, а также мастер-классами, лекциями по различным предметам, «круглыми столами» и тренингами. Более 80 000 человек стали посетителями очага культуры, сообщила Trend Life директор музея, председатель Национального комитета ICOM Азербайджан, доктор философии по искусствоведению Ширин Меликова.

"К 50-летию Азербайджанского музея ковра его коллекция пополнилась еще одним экспонатом - редкой красоты азербайджанской вышивкой XVIII века, купленной на зарубежном аукционе Фондом Гейдара Алиева и подаренной музею. А также впервые в истории Азербайджанского музея ковра в 2017 году один из экспонатов был куплен самим музеем на зарубежном аукционе. Это уникальный ковер "Шамахы", приобретенный у Австрийской аукционной компании - ранее он хранился во Франции в личной коллекции. Он принадлежит на данный момент к числу наиболее древних экспонатов в коллекции ворсовых ковров музея. За последние два года Азербайджанский музей ковра приобрел 44 экспоната, в том числе ковры, национальные костюмы, украшения, батик и вышивки, предметы из археологических раскопок. Одни из них были куплены, другие – подарены музею. Это позволило музею ежегодно расширять экспозицию, увеличивать количество экспонатов, становиться все более привлекательным для отечественных и иностранных туристов", - сказала Ширин Меликова.

В 2017 году Азербайджанский музей ковра получил "Сертификат качества" как лучший музей года на сайте TripAdvisor, а также вошел в число 40 номинантов премии "Лучший музей Европы" и имеет большой шанс выиграть эту награду в 2018 году. В течение года за рубежом в известных журналах были представлены публикации об азербайджанских коврах. Продолжалась работа по пропаганде и популяризации на международном уровне азербайджанских ковров, которые являются материально-духовным наследием азербайджанской культуры и национальным богатством.