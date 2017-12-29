Присвоенные сотрудником Bank of Baku деньги уже возвращены - и.о. председателя

2017-12-29 13:31 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - 425 тысяч долларов, присвоенные сотрудником Bank of Baku, уже возвращены, сообщил в пятницу Trend исполняющий обязанности председателя правления банка Эльдар Гамидов.

По его словам, в настоящее время никаких причин для беспокойства нет. “Это была крайне неудачная попытка кражи денег, однако, она была оперативна пресечена. Все деньги уже возвращены”, - сказал Гамидов.

Отметим, что один из сотрудников Bank of Baku обвиняется в краже 425 тысяч долларов. Как сообщил Trend источник в банковских кругах, сотрудник, чье имя не разглашается в интересах следствия, попытался покинуть страну с украденными деньгами, однако, безуспешно.

Bank of Baku действует в Азербайджане с 1994 года.