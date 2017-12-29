В Гарадаге обнаружено мясо неизвестного происхождения

2017-12-29 13:47 | www.apa.az | 6

Сотрудники Главного государственного управления дорожной полиции на территории поселка Сахиль в Гарадагском районе остановили автомобиль марки «Geely», который вызвал подозрение.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, во время осмотра багажника транспортного средства, которым управлял житель Саатлинского района Закир Фаталиев, были обнаружены и изъяты трупы животных.

В ходе расследования водитель сказал, что он купил мясо 2 горных козлов, 2 барсуков и 4 кроликов.

Мясо животных было отправлено на экспертизу.

После заключения экспертизы вопросу будет дана правовая оценка.

В Управлении полиции Гарадагского района ведется расследование.