Банкам в Азербайджане продлили период добровольной реструктуризации обязательств

2017-12-29 13:57 | www.apa.az | 6

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса на обсуждение был вынесен законопроект о поправках в закон «О банках».

Как сообщает АПА-Экономикс, законопроект предусматривает продление периода, в течение которого банки могут осуществить добровольную реструктуризацию своих обязательств. Так, в настоящее время для банков период добровольной реструктуризации обязательств составляет 180 дней. Однако они могут с разрешения финансового регулятора продлить этот период еще на 90 дней. Новые поправки предлагают расширить этот дополнительный период с 90 до 180 дней. При этом число запросов на продление реструктуризации может быть неограниченным. Изменения затронут также и те процессы реструктуризации, которые начались до принятия поправок.

Законопроект был вынесен на голосование и принят.