Президент дал поручение: Устраните невыносимые условия – ФОТО

2017-12-29 14:40 | www.oxu.az | 6
Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил государственный историко-культурный и природный заповедник «Янардаг».
Как передает Oxu.Az, ознакомившись с ситуацией в заповеднике, президент сказал, что условия здесь невыносимые.
Ильхам Алиев отметил, что в заповедник приходит большое число граждан Азербайджана, а также туристы, а условия в заповеднике не соответствуют сегодняшнему уровню развития нашей страны.
Президент Ильхам Алиев дал серьезные поручения соответствующим госструктурами, чтобы эта невыносимая ситуация была устранена в кратчайшее время, а для граждан Азербайджана и туристов были созданы условия, отвечающие высоким стандартам.