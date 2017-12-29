Президент дал поручение: Устраните невыносимые условия – ФОТО

2017-12-29 14:40 | www.oxu.az | 6

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил государственный историко-культурный и природный заповедник «Янардаг».

Как передает Oxu.Az, ознакомившись с ситуацией в заповеднике, президент сказал, что условия здесь невыносимые.

Ильхам Алиев отметил, что в заповедник приходит большое число граждан Азербайджана, а также туристы, а условия в заповеднике не соответствуют сегодняшнему уровню развития нашей страны.

Президент Ильхам Алиев дал серьезные поручения соответствующим госструктурами, чтобы эта невыносимая ситуация была устранена в кратчайшее время, а для граждан Азербайджана и туристов были созданы условия, отвечающие высоким стандартам.