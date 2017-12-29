Депутат: «Главы ИВ некоторых районов препятствуют работе предпринимателей»

2017-12-29 14:05 | www.apa.az | 9

«Главы ИВ некоторых районов препятствуют работе предпринимателей».

Как сообщает АПА, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса во время обсуждения проекта в связи с внесением изменения в закон «О предпринимательской деятельности» сказал депутат Гудрат Гасангулиев.

«К сожалению, некоторые главы исполнительной власти продолжают препятствовать работе предпринимателей. В преддверии праздников я не буду называть имена. К нам поступает множество обращений в связи с этим. Главы ИВ не платят за строительные материалы и другие товары, купленные в частности у мелких предпринимателей. Мы пытались поговорить с этими главами ИВ по телефону, но они не отвечают на звонки», - подчеркнул Г. Гасангулиев.

Также Г. Гасангулиев выразил беспокойство в связи с имуществом предпринимателей, которое находится под залогом в находящихся в процессе ликвидации банках. «Посредством находящегося в процессе ликвидации «Заминбанка» один предприниматель взял кредит в Национальном Фонде поддержки предпринимательства. После закрытия банка он полностью выплатил оставшуюся сумму в указанный Фонд. Фонд в свою очередь дал предпринимателю справку о полном погашении задолженности. Но другие соответствующие структуры не дают справки для того, чтобы снять залог с имущества предпринимателя. Например, в Фонде страхования вкладов предпринимателю сказали, что он вернул средства самовольно. На вопрос, почему он не вернул средства в Национальный Фонд поддержки предпринимательства, в Фонде ответ обещают дать после прояснения ситуации с банком», - добавил Г. Гасангулиев.