В Азербайджане предпринимательская деятельность будет делиться на 4 субъекта

2017-12-29 14:08 | www.apa.az | 5

В Азербайджане предпринимательская деятельность будет делиться на 4 субъекта.

Как сообщает АПА-Экономикс, на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса на обсуждение был вынесен законопроект о поправках в закон «О предпринимательской деятельности». Законопроект предлагает внести статью 4-1 в закон «О предпринимательской деятельности» (распределение по критериям субъектов предпринимательства), согласно которой субъекты предпринимательства будут делиться на субъекты микро, малого, среднего и крупного предпринимательства. Критерии будут утверждаться соответствующим органом исполнительной власти.

Законопроект был вынесен на голосование и принят.