Мамедъяров встретился с Мамаюсуповым

2017-12-29 15:14 | www.oxu.az | 6

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с генсеком Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств Алтынбеком Мамаюсуповым.

Как сказали Oxu.Az в пресс-службе МИД, на встрече стороны коснулись нынешней и будущей деятельности ассамблеи, осуществили обмен мнениями по поводу расширения межпарламентского сотрудничества между странами.

В частности, было подчеркнуто, что ПА играет роль важной платформы для еще большего укрепления общих исторических, культурных и этнических связей между государствами-членами. Также были проведены обсуждения о сотрудничестве Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств с другими организациями.

На встрече А.Мамаюсупов донес до сведения факт нарастающего авторитета Азербайджана в последние годы, принятие им ряда престижных международных мероприятий, сказав, что Азербайджан превратился в центр глобального диалога.

Э.Ш.

