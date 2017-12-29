В Азербайджане обращение для получения электронной визы будет рассматриваться не дольше 3 часов

2017-12-29 14:18 | www.apa.az | 6

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение проект поправок в закон «О туризме».

Как сообщает АПА-Экономикс, председатель комитета Милли Меджлиса Хады Раджабли отметил, что согласно проекту, в Азербайджане обращение для получения электронной визы в ускоренной форме будет рассматриваться не дольше 3 часов. Согласно пункту 7-1.16 закона (туристическая виза) обращение в связи с электронной визой рассматривается не более чем в течение трех дней, при отсутствии причин для отказа, виза документируется и отсылается на электронную почту обратившегося. При отказе от выдачи визы, на электронную почту обратившегося отсылается информация об отказе. Согласно дополнению в пункт, для получения электронной визы в ускоренной форме обращение будет рассматриваться не дольше 3 часов.

Законопроект был вынесен на голосование и принят.