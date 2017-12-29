Россия и Турция подписали кредитное соглашение по С-400

2017-12-29 14:27 | www.apa.az | 6

Россия и Турция подписали в Анкаре кредитное соглашение по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400.

Как сообщает АПА со ссылкой на телеканал TRT, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соглашение предполагает кредит в рублях. Он также заметил, что это выгодно Анкаре.

Поставки планируется начать в марте 2020 года.

Напомним, в середине сентября Москва и Анкара подписали договор о поставках комплексов С-400. Этот контракт раскритиковали в НАТО, заявив, что решение Турции помешает ей стать частью единой системы противовоздушной обороны альянса.

В Анкаре отметили, что сделка не угрожает НАТО, и объяснили, что обратились к Москве, поскольку не смогли получить аналогичные системы ПВО от стран организации.

Отметим, ЗРК дальнего действия С-400 «Триумф» (разработки и производства концерна «Алмаз-Антей») предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.



