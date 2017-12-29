Обнародован прогноз погоды на январь в Азербайджане

2017-12-29 14:04 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В январе среднемесячная температура воздуха в Азербайджане будет близка к климатической норме, сообщили в пятницу Trend в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов страны.

Объем месячных осадков будет близок к климатической норме, на некоторых территориях несколько выше нормы.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха составит 4-6 градусов тепла (ночью - 2-7 градусов тепла, в отдельные дни - до 3 градусов мороза, днем - 8-13, в отдельные дни - 1-5 градусов тепла), что близко к климатической норме и несколько выше ее.