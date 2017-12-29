Президент Азербайджана принял участие в открытии автомобильной дороги Мехдиабад-Дигах-Мамедли - ОБНОВЛЕНО

2017-12-29 14:35 | www.apa.az | 6

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 декабря принял участие в открытии автомобильной дороги Мехдиабад-Дигах-Мамедли в Абшеронском районе.

Как передает АПА-Экономикс, об этом сообщает пресс-служба президента. Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов подробно проинформировал главу государства проделанной работе. Было отмечено, что протяженность автомобильной дороги, соединяющей 3 населенных пункта, где проживают 21 тыс. человек, составляет 9 километров.

Глава государства также был проинформирован о строительстве автомобильной дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадил. Было отмечено, что протяженность автомобильной дороги, соединяющей населенные пункты Мехдиабад, Фатмаи, Горадиль, где проживают 16 тысяч человек, составляет 6,5 километра.

Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие автомобильной дороги Мехдиабад-Дигах-Мамедли.

11:13

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 декабря принял участие в открытии автомобильной дороги Мехдиабад-Дигах-Мамедли в Абшеронском районе.

Как передает АПА-Экономикс, об этом сообщает пресс-служба президента.