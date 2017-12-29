Управление образования об уволенном из-за видео в интернете учителе

2017-12-29 15:30 | www.oxu.az | 6

В министерстве образования прокомментировали увольнение учителя английского языка школы-лицея №220 Ровшана Азизова за серьезные недочеты в работе.

Как передает Oxu.Az, в информации говорится, что недавно руководство школы-лицея провело соответствующее внутреннее расследование в связи с деятельностью и поведением Р.Азизова.

По итогам проведенных разбирательств директор школы-лицея №220 в соответствии с пунктом «ç» 70-ой статьи Трудового кодекса Азербайджанской Республики подписал приказ об освобождении преподавателя английского языка Ровшана Азизова от должности.

Также отметим, что уволенный за серьезные недочеты в деятельности Р.Азизов пытается оправдать себя и направить вопрос в другое русло. Все это воспринимается как попытка отвлечь внимание от своей деятельности и несоответствующего поведения.

Управление образования города Баку еще раз доводит до сведения, что такие действенные меры служат укреплению здоровой рабочей атмосферы в учебных заведениях, повышению доверия граждан к учебным заведениям и преподавателям, защите прав учащихся, а также еще большему повышению престижа учителей.

Э.Ш.

