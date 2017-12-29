В Баку слово чабрец у всех на устах – ВИДЕО

2017-12-29 15:40 | www.oxu.az | 6

В последние дни чабрец (kəklikotu) стал главной темой обсуждения жителей Баку, в социальных сетях ведутся обсуждения. С целью изучения потребностей населения мы отправились в места продажи чабреца в столице.

Давшие нам интервью продавцы также отметили повышение интереса к чабрецу в последние дни, сообщив, что были вынуждены заказать из районов дополнительно чабрец.

Нужно учесть, что чабрец очень полезен для иммунной системы. В холодные времена года чай с чабрецом используется для профилактики простудных заболеваний.

Специалисты связывают повышение потребности в этом растении к концу этого года с началом демонстрации кинокомедии «Kəklikotu» («Чабрец»). На сайтах и в социальных сетях при поиске ключевого слова с названием этого растения выдается именно этот фильм.

Отметим, что в создании фильма приняли участие более 20 известных актеров, певцов и режиссеров.

По сюжету, дядя и племянник едут в столицу для продажи фруктов, овощей и продают одному человеку чужой мешок чабреца. Позднее выясняется, что в мешке не чабрец, а высушенная марихуана. Эта приключенческая комедия вызвала большой интерес у зрительской аудитории.

Фильм был продемонстрирован в торговых центрах Ganjlik Mall, 28 Mall, Aygun Mall, Khamsa Park (Гянджа), Amburan Mall, кинотеатре Azerbaijan Cinema.

Э.А.

