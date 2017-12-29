В Азербайджане продлен период добровольной реструктуризации банковских обязательств

2017-12-29 14:13 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продлен период, в течение которого банки могут осуществить добровольную реструктуризацию своих обязательств.

Соответствующие поправки в закон “О банках” были приняты в пятницу на пленарном заседании парламента Азербайджана.

В настоящее время период добровольной реструктуризации обязательств для банков составляет 180 дней. Однако с разрешения финансового регулятора [в данном случае это Палата надзора над финансовыми рынками] они могут продлить этот период еще на 90 дней.

Новые поправки расширяют этот дополнительный период с 90 до 180 дней. При этом число запросов на продление реструктуризации может быть неограниченным.