Ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов: "2017 год превзошел наши ожидания"

2017-12-29 14:21 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В преддверии наступления нового года ректор Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Эльмар Гасымов дал интервью средствам массовой информации, посвященное итогам уходящего 2017 года, которое мы предлагаем вашему вниманию.

Эльмар муаллим, 2017 год подходит к концу. По вашей оценке, каким он был для Азербайджана?

Думаю, этот год всем нам запомнится, потому что он вписал важные события в историю Азербайджана. Это особенно проявилось в нефтегазовой сфере. В этом году подписано новое соглашение о дальнейшей разработке нефтяного месторождения «Азери-Чираг-Гюнешли» в Каспийском море, состоялось открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и, наконец, наша страна отметила добычу двух миллиардной тонны нефти в стране с начала промышленной разработки месторождений. Этими достижениями может гордиться каждый азербайджанец.

А каким этот год был для Бакинской высшей школы нефти?

Этот год для Бакинской высшей школы нефти был ознаменован многими успехами. Самое значительное событие – это открытие первого мая кампуса вуза с участием Президента страны Ильхама Алиева. Затем была церемония вручения дипломов нашим первым выпускникам. А позже состоялся прием первых студентов магистратуры БВШН.

В этом году мы не только опередили другие вузы по многим показателям, но и превзошли собственные достижения прошлых лет. По данным Государственного экзаменационного центра, по сравнению с другими высшими учебными заведениями Азербайджана, в БВШН был самый высокий проходной балл для поступления в вуз в этому году – 679 баллов, и все абитуриенты, поступавшие в Высшую школу, сумели стать студентами в ходе первого тура экзаменов. Самой востребованной в этом году стала специальность инженера по автоматизации процессов. Для поступления на учебу в БВШН по этой специальности нужно было набрать не меньше 685 баллов, что стало рекордом по стране. Как вы знаете, по данным Государственного экзаменационного центра, эта профессия в 2017 году стала «Специальностью года».

Но этим наши достижения не ограничиваются. Хочу отметить, что все семь абитуриентов, поступавших в вузы страны по первой группе специальностей и набравших 700 баллов, выбрали для получения высшего образования БВШН. Высшая школа стала рекордсменом и по числу студентов, поступивших в вузы по первой группе специальностей и ставших Президентскими стипендиатами. В этом году из 25 первокурсников, удостоенных Президентской стипендии по итогам вступительных экзаменов в этой группе, 24 – студенты нашего вуза.