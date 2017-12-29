Стало известно о тайных поставках Китая нефтепродуктов Северной Корее

2017-12-29 15:22 | www.apa.az | 7

Министерство иностранных дел Республики Корея в пятницу, 29 декабря, сообщило о задержании в конце октября гонконгского судна, которое доставляло нефтепродукты в КНДР.

Как сообщает АПА со ссылкой на lenta.ru, это заявление подтверждает подозрения Вашингтона о тайных поставках топлива из Китая в КНДР, о которых президент США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter 29 декабря.

Соединенные Штаты Америки предложили ООН внести гонконгское судно в черный список за нарушение санкционного режима и доставку топлива, которое, по информации Reuters, предназначалось для осуществления ракетной и ядерной программ Северной Кореи.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин 29 декабря во время брифинга заявила, что «ситуация не соответствует действительности».

В сентябре сообщалось, что Пекин поддержал введенные ООН санкции против КНДР. 22 декабря Совбез ужесточил принятые ранее меры в отношении Северной Кореи.