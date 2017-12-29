Заур Дарабзаде: CinemaPlus - самый большой развлекательный центр страны

2017-12-29 16:00 | www.oxu.az | 6

Oxu.Az представляет интервью Report с генеральным директором сети кинотеатров CinemaPlus Зауром Дарабзаде.

- Бывшему 28 Cinema, сегодняшнему CinemaPlus исполняется 5 лет. Для молодой и быстро развивающейся компании это большой успех. Получается, вы движетесь в правильном направлении. Расскажите, пожалуйста, подробнее про деятельность кинотеатра.

- Вы абсолютно правильно отметили, что если сегодня, в период свободной конкуренции и рыночной экономики, компания активно работает и развивается в течение 5 лет, значит, она на верном пути. Открытие пять лет назад бывшего 28 Cinema уже считалось очень правильным решением, так как в тот период наблюдалось быстрое развитие страны, происходила интеграция общества в мировой социум, увеличивалось количество представителей молодежи. Это и вызвало большую потребность в открытии новых культурных центров, театров и кинотеатров. В тот самый период и открылся кинотеатр 28 Cinema, и очень быстро превратился в лидера рынка. Затем мы решили изменить его название и придумали название CinemaPlus. Причина была очень проста. Мы хотели развиваться и расширяться. Но название 28 Cinema этому препятствовало. Так как при создании бренда 28 Cinema планировалось прикрепление этого названия только к локации торгового центра «28 Молл». Итак, проведя полный ребрендинг, назвали компанию CinemaPlus. Тем самым мы поменяли не только название, но и подняли качество услуг, а также и отношение ко всему.

- Перед тем как задать вопрос, хочу вас поздравить с удачным ребрендингом и пожелать еще больших успехов. Насчет изменения названия и качества услуг все понятно. Меня заинтересовал аспект изменения отношения ко всему. Что вы имели в виду?

- Я бы сказал, речь идет не только об отношении. Было поставлено несколько очень важных целей, которые должны были быть достигнуты в течение года. И мы их достигли.

Например, возьмем повышение качества услуг. Вы, наверно, сами знаете, что сегодня рынок кинотеатров не такой и большой, и участников на этом рынке не так много. Фильмы, которые мы показываем, даже еда и напитки, которые мы продаем, почти что одинаковы в сравнении с тем, что предлагают наши конкуренты. Приняв все это во внимание, мы решили повысить качество наших услуг и этим отличиться от наших конкурентов, что призвано было повысить интерес к нашему кинотеатру. Тем более после ребрендинга, так как многие никак не могли забыть название 28 Cinema и запомнить новое название CinemaPlus. Поэтому мы приложили все усилия, чтобы достичь самого высокого уровня обслуживания. Не могу сказать, что мы достигли 100% результата, но 70% работы сделано. А это уже очень большая работа.

- Можете рассказать о проделанной работе и о том, какие проекты ожидаются в будущем?

- О проделанной работе с радостью расскажу, но будущие проекты сейчас не хотелось бы раскрывать, но о некоторых расскажу. Итак, среди проделанного можно отметить:

1. Полное обновление сайта www.cinemaplus.az. Добавление новых важных функционалов, упрощение и ускорение процесса покупки билетов.

2. Полное обновление мобильного приложения CinemaPlus. Добавление таких функций, как покупка билета, не покидая приложение, и добавление фильма в список ожидаемых. Это означает, что пользователь за день до выхода фильма получит уведомление.

3. Полное обновление лояльной программы CineClub.

4. Установка специальных кресел для лиц с ограниченными физическими возможностями. Кроме этого, в кинотеатре CinemaPlus Azerbaijan для лиц с ограниченными физическими возможностями работает специальный лифт. А это означает, что двери CinemaPlus открыты для всех.

5. Азербайджанский дубляж голливудских фильмов совместно со студией Cinemazadeh.

6. Большая поддержка национальной киноиндустрии.

7. Выпуск новых подарочных карт. Это означает, что отныне на день рождения любимых можно дарить подарочные карты для просмотра кино в сети кинотеатров CinemaPlus. Это самый главный показатель того, что сегодня кино играет важную роль в жизни каждого человека.

8. Создание новой системы пригласительных.

9. Выпуск нового продукта «Диетический попкорн» для тех, кто на диете.

И так могу перечислять бесконечно… В будущем же, могу точно сказать, что мы будем стараться еще больше усовершенствовать процесс покупки билетов, будем работать над импортом новейших технологий, уменьшением очередей и, конечно же, показом фильмов, отвечающих вкусам наших зрителей. Могу также дать такую подсказку, что в ближайшее время количество бумажных билетов в обороте уменьшится, а далее они и вовсе выйдут из оборота. CinemaPlus скоро перейдет на систему электронных билетов. Это в свою очередь очень упростит процесс покупки билета и прохождения в зал, не задерживаясь у кассы.

- Сколько кинотеатров функционируют в сети CinemaPlus и какие, и ожидается ли открытие новых кинотеатров?

- Сегодня в сеть входит шесть кинотеатров (33 зала). Это: CP 28 Mall, CP Ganjlik Mall, CP Azərbaycan, CP Amburan Mall, CP Aygun Mall, CP Khamsa (город Гянджа). Наверное, вы знаете, что CinemaPlus в 2016 году впервые в истории кинотеатров Азербайджана постсоветского периода начал программу развития культуры кино в других городах Азербайджана. В результате этого в городе Гянджа был открыт современный 5-ти зальный кинотеатр в торговом центре Khamsa Mall. Кинотеатр CinemaPlus Khamsa Mall по техническому оснащению ничем не отличается от кинотеатров, расположенных в городе Баку, и также наряду со всеми мировыми кинотеатрами показывает кинопремьеры. В будущем мы планируем открыть еще 2 кинотеатра. В городе Гянджа откроется еще один суперсовременный кинотеатр в торговом центре «Gəncə Mall», а открытие другого кинотеатра запланировано в конце года и будет он находиться в развлекательном торговом центре Caspian Waterfront, строящемся на берегу Каспийского моря. Этот кинотеатр будет самым большим и самым современным в истории кинотеатров Азербайджана.

- Как по-вашему, сегодня CinemaPlus может стоять в одном ряду с брендами, которые уже давно на рынке и завоевали доверие миллионной аудитории?

- А почему вы думаете, что CinemaPlus все еще не заработал ее любовь и уважение? (смеется). Я могу с уверенностью сказать, что в течение 2016 года количество зрителей, посетивших сеть CinemaPlus, превысило отметку в миллион. Разве это не показатель того, что сегодня CinemaPlus является самой большой и посещаемой развлекательной площадкой и может находиться в одном ряду с крупными компаниями? Я даже могу сказать, что крупные компании сами хотят с нами работать и это наш успех. Большинство компаний, функционирующих в Азербайджане, начиная с области телевидения и радио, телекоммуникаций до министерств, довольны нашим партнерством. Сегодня руководители отделов по человеческим ресурсам на дни рождения своих коллег обращаются именно к нам за покупкой пригласительных, подарочных карт, также отделы маркетинга для проведения корпоративов обращаются не в рестораны, а именно к нам. Потому что мы информируем, создаем возможность для отдыха, отличного от стандартного. Сегодня CinemaPlus - самый большой развлекательный центр Азербайджана!

- Какими большими и запоминающимися проектами можете с нами поделиться?

- Проектов очень много. Но так как у нас мало времени, постараюсь выделить самые запоминающиеся. В первую очередь, хотелось бы отметить проект, реализованный при участии Фонда Гейдара Алиева под руководством Лейлы Алиевой. Было проведено несколько показов мультфильмов для детей, лишенных родительской опеки. Кроме показа кино их угощали попкорном и прохладительными напитками. Кроме этого, совместно с общественной организацией İDEA перед кинотеатрами CinemaPlus Azerbaijan и CinemaPlus Amburan Mall были установлены специальные остановки для любителей велосипедов. Также был побит рекорд по посещаемости самого высокобюджетного фильма в истории азербайджанского кино – «Али и Нино». Фильм демонстрировался только в сети CinemaPlus и собрал кассу больше 100000 зрителей. В первый раз мы совместно с компанией Cinemazadeh начали реализовывать проекты по дубляжу голливудских фильмов при поддержке отечественных звезд. Отныне люди могли смотреть мировые премьеры на родном языке. Мы были и остаемся основным информационным партнером таких крупных проектов страны, как «Maşın Şou», «Жара», в нашем послужном списке организация крупных маркетинговых форумов, концертов и других мероприятий. Последний удачный проект – съемки фильма «Kəklikotu», а также проведенный в его честь гала-вечер, организованный совместно с компаниями Cinemazadeh и Cinema Distribution. На вечере присутствовало свыше 1000 гостей, среди них звезды шоу-бизнеса, выдающиеся спортсмены, журналисты, блогеры. Фильм «Kəklikotu» побил все рекорды отечественной киноиндустрии и за первые 4 дня собрал рекордное количество кассовых сборов.

- Что можете сказать о ценах на билеты? Есть или будут ли изменения?

- Несмотря на мировой экономический кризис, после двух девальваций мы не поменяли цены. Скорее всего вы в курсе, что поход в кинотеатр, как во всем мире, так и в Азербайджане является самым дешевым видом отдыха. Всего за 10-11 манатов в течение 2 часов вы можете отвлечься от всех проблем и отдохнуть, а также насладиться вкусным попкорном и прохладительными напитками. Однако за этим низкобюджетным отдыхом стоят очень сложные процессы. Заключаются они в том, что любая продукция, продаваемая на территории кинотеатра, начиная с кино и заканчивая обычным зерном попкорна, импортируется из зарубежных стран. Также хотелось отметить, что попкорн, продаваемый в CinemaPlus, импортируется из США и изготовляется по рецепту из специального сорта кукурузы. И соответственно импортируемая продукция закупается в иностранной валюте. Теперь давайте подумаем, цена билета при курсе 0,78 за манат была 7 манатов, а маленький попкорн 2 маната, так и при курсе 1,70 за манат цены не изменились. А это показатель того, что прибыль компании сократилась в 3 раза. Сейчас ведутся переговоры и с иностранными кинокомпаниями. Если не будут внесены изменения в ценовую политику, то есть большой риск прекращения показа голливудских фильмов. Поэтому с большой вероятностью, после Нового года произойдут небольшие изменения в ценовой политике на зарубежный контент. Но из-за поднятия цен беспокоиться не стоит, так как все равно кинотеатр будет считаться самым доступным видом отдыха.

- Какие шаги предпринимаются для развития отечественной киноиндустрии, и что планируется сделать?

- В последнее время наблюдается сильный скачок в развитии национальной киноиндустрии. Начали выходить в прокат новые фильмы, сериалы. Государство тоже в свою очередь очень поддерживает производство местных фильмов, инвестируя в новые технологии. Указом президента Азербайджанской Республики от 2016 года был подписан документ под номером 745, в котором указывалось включение развития киноиндустрии, кинопоказа и кинопроизводства в инвестиционное соглашение номер 745.

Также мы ведем активную борьбу против пиратской деятельности, которая очень негативно отражается на работе кинотеатра. Очень внимательно следим за тем, чтобы все премьеры, как отечественные, так и зарубежные не попали в интернет-ресурсы.

- В конце хотелось бы завершить наш интересный диалог и задать вам последний вопрос. Если в течение двух лет CinemaPlus добился таких успехов, то какие у вас планы на будущее? Что в приоритете?

- При создании бренда CinemaPlus мы перед собой поставили много целей, но одна цель была самой важной: CinemaPlus должен занять в жизни каждого хоть какое-то маленькое местечко. Независимо от пола, возраста, социального статуса CinemaPlus в жизни каждого должен сыграть определенную роль. И не только показом фильмов, абсолютно нет, а каждой оказываемой услугой. И мы это сделали. В течении последних двух лет CinemaPlus начал показ самых важных футбольных матчей, организовал много крупных мероприятий и обеспечил большое количество крупных компаний пригласительными и подарочными картами. А это показатель того, что CinemaPlus - это не просто площадка для показа кино, а место, где каждый может найти частичку своего отдыха и радости. Наши цели остаются неизменными: постоянное развиваться в соответствии с предпочтениями и вкусами зрителей, создавать лучшие условия для доступного, но в тоже время качественного отдыха, а также занимать все больше места в сердцах людей. Наша маленькая роль в развитии культурной жизни Азербайджана является для нас источником гордости. И мы будем уверенно продолжать этот путь! В свою очередь хочу поблагодарить вас за такую приятную беседу и за столь интересные вопросы. Желаю вам удачи!

Э.А.

