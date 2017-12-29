Выплата компенсаций по застрахованным вкладам в Demirbank начнется 1 февраля 2018 года

2017-12-29 15:38 | www.apa.az | 5

Выплата компенсаций по застрахованным вкладам физических лиц в Demirbank начнется 1 февраля 2018 года.

Как сообщили АПА-Экономикс в Азербайджанском фонде страхования вкладов, банком-агентом при выплате компенсаций по застрахованным вкладам определен Kapitalbank. Выплата компенсаций начнется с 1 февраля 2018 года через филиалы Kapitalbank.

Как сообщалось ранее, Палата по надзору за финансовыми рынками 22 декабря приняла решение об аннулировании лицензии на деятельность у Demirbank из-за проблем с капиталом.