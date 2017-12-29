К сведению вкладчиков Dеmirbank

2017-12-29 16:16 | www.oxu.az | 7

Согласно решению Попечительского совета Фонда страхования вкладов, банком-агентом для выдачи компенсаций по защищенным вкладам в ОАО Dеmirbank выбран ОАО Kapitalbank.

Об этом Oxu.Az сказали в Фонде страхования вкладов.

Сообщается, что выдача компенсаций по защищенным вкладам начнется 1 февраля 2018 года посредством сети филиалов ОАО Kapitalbank.

Вкладчиков будут регулярно информировать о процессе возвращения вкладов.

Напомним, что решением Совета директоров Палаты по надзору над финансовыми рынками от 22 декабря 2017 года лицензия ОАО Dеmirbank была отозвана с 23 декабря 2017 года.

Э.Ш.

