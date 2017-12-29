Bakcell исполняет желания детей вместе с ASAN Məktub

2017-12-29 15:01 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В преддверии нового года первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане, компания Bakcell, присоединилась к проекту ASAN Məktub, организованному общественным объединением ASAN Könüllüləri (Волонтеры ASAN), сообщает мобильный оператор в пятницу.

Так, благодаря совместной инициативе министерства образования и Службы ASAN, а также при участии проекта Məktəblinin Dostu (Друг школьника) была организована специальная акция, целью которой было обрадовать детей, выполнив их желания в канун праздника.

На специально организованном мероприятии, прошедшем с участием представителей компании Bakcell и волонтеров ASAN, 50 детей получили в подарок портфели и другие школьные принадлежности.

Компания Bakcell уже более двух лет поддерживает проект ASAN Məktub, осуществляемый под девизом «ASAN любовь - детям» («Uşaqlara ASAN sevgi»), чтобы подарить радость детям из уязвимых и слабо защищённых слоев населения. Этот проект, помогающий воплощать в жизнь чистые мечты и желания детей возрастом до 14 лет, осуществляется посредством страницы www.asanmektub.az. В рамках проекта, письма написанные детьми размещаются на сайте, и их желания выполняются добрыми и небезразличными гражданами. Мобильная связь для проекта также предоставляется компанией Bakcell.

Bakcell всегда держит в центре внимания проблемы детей нуждающихся в особой заботе, а также детей из уязвимых и слабо защищённых групп населения. Компания время от времени оказывает поддержку проекту ASAN Məktub, чтобы порадовать детей и проявить к ним должное внимание и заботу.