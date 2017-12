Выбрана самая красивая девушка Азербайджана 2017 года (ФОТО)

2017-12-29

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошел финал конкурса красоты "The Beauty of the Year 2017", организованный N Group Production, сообщает Trend Life.

На открытии вечера директор N Group Production Новруз Исмайыл представил сайт конкурса www.thebeautyoftheyear.com, поздравил с Новым годом и Днем азербайджанцев всего мира-31 декабря, пожелал участницам успеха. Было отмечено, что победительница представит Азербайджан на международных конкурсах.

В финале за корону "The Beauty of the Year 2017" соревновались 17 участниц. В состав жюри вошли – модели Ильгар Алиев, Наргиз Алиева, Эльхан Гусейн, Рамина Аббасова, спортсмен Анар Сулейманов, продюсер Тарана Самедова, дизайнер İbo, журналист Шахин Джавадсой, организаторы Агиль Мамиев и Пярвиз Азимзаде.

Решением жюри и зрительским голосованием победа была присуждена Гюльнар Мамедовой.