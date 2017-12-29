Азербайджан расширяет миротворческую миссию в Афганистане

2017-12-29 15:27 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Азербайджан расширяет миротворческую миссию в Афганистане - если до сих пор предусматривалось размещение четырех взводов, после внесения изменения данное ограничение снимается.

В пятницу на заседании Милли Меджлиса (парламента) были внесены в изменения в постановление Милли Меджлиса от 15 ноября 2002 года "О даче согласия на размещение и участие в соответствующих операциях в Афганистане взвода Вооруженных сил Азербайджанской Республики в составе батальона Вооруженных сил Турецкой Республики и под общим командованием структур НАТО".

Согласно изменениям в постановление, «взвода Вооруженных сил Азербайджанской Республики в составе батальона Вооруженных сил Турецкой Республики» заменено на «миротворческий контингент Армии Азербайджана Вооруженных сил Турецкой Республики», «четыре взвода Вооруженных сил Азербайджанской Республики в составе батальона Вооруженных сил Турецкой Республики» заменено на «миротворческий контингент Армии Азербайджана Вооруженных сил Турецкой Республики».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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