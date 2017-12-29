В праздничные дни банки будут работать в усиленном режиме

2017-12-29 16:34 | www.oxu.az | 7
По рекомендации Палаты по надзору над финансовыми рынками с 31 декабря 2017 года по третье января 2018 года филиалы и отделения банков Азербайджана будут работать в усиленном режиме.
Как сообщили Oxu.Az в Палате, 139 филиалов и отделений 24 банков продолжат оказывать услуги туристам и жителям страны с 31 декабря по 3 января.
Для контроля за деятельностью банков в праздничные дни будет действовать специальная мониторинговая группа Палаты.
По любым возникшим проблемам можно будет обратиться на горячую линию Палаты.