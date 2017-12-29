В Баку из магазина вынесли сейф

2017-12-29 16:44 | www.oxu.az | 7

В ночь с 27 на 28 декабря из магазина на территории Низаминского района был похищен сейф размером 20 на 30 сантиметров.

Как передает Oxu.Az, oб этом сообщили в Управлении полиции Низаминского района.

Кража была совершена из магазина, расположенного на улице Шарифли и принадлежащего Исмайлову Фариду Гошкар оглы.

Злоумышленники проникли в магазин, взломав замок на двери. Так, были похищены сейф, в котором хранились 1 600 манатов и продукты питания на сумму 1500 манатов. Пока по факту никто не задержан. Сотрудники 25-го отделения полиции Низаминского района работают над установлением личности подозреваемых.

Ульви Керимов

