Россия планирует построить атомную электростанцию в Узбекистане

2017-12-29 15:28 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Российская Федерация предложила Узбекистану построить в республике атомную электростанцию с двумя энергоблоками нового поколения. Об этом заявил генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в пятницу в Ташкенте, сообщают Узбекские СМИ.

"Наше предложение построить здесь, в Узбекистане, станцию из двух современных блоков поколения "3+" ВВЭР-1200 в те сроки, в которые узбекская сторона посчитает приемлемыми для себя", - сообщил Лихачев.

Гендиректор также отметил, что у России накоплен солидный опыт строительства подобных объектов.

"Да и в Бангладеш, Венгрии, Египте, Финляндии мы будем строить именно такие объекты. То есть это не просто передовой постфукусимский образец технологий. Это вполне себе референтная промышленная компетенция, которую мы уже практически начинаем тиражировать", – подчеркнул глава "Росатома".