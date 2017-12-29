Ильхам Алиев на открытии автомобильной дороги – ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-12-29 16:46 | www.oxu.az | 7

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции автомобильной дороги Мехдиабад-Дигах-Мамедли.

Как передает Oxu.Az, председатель правления Госагентства «Азербайджанские железные дороги» Салех Мамедов рассказал главе государства о проделанных работах.

Отметим, что автомобильная дорога Мехдиабад-Дигах-Мамедли объединяет 3 населенных пункта в Абшеронском районе с населением 21 тыс. человек.

11:00

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 декабря принял участие в открытии автомобильной дороги Мехдиабад-Дигах-Мамедли в Абшеронском районе.

Об этом Oxu.Az передает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Э.Ш.

