Ильхам Алиев на открытии автомобильной дороги – ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-12-29 16:46 | www.oxu.az | 7
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции автомобильной дороги Мехдиабад-Дигах-Мамедли.
Как передает Oxu.Az, председатель правления Госагентства «Азербайджанские железные дороги» Салех Мамедов рассказал главе государства о проделанных работах.
Отметим, что автомобильная дорога Мехдиабад-Дигах-Мамедли объединяет 3 населенных пункта в Абшеронском районе с населением 21 тыс. человек.
11:00
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 декабря принял участие в открытии автомобильной дороги Мехдиабад-Дигах-Мамедли в Абшеронском районе.
Об этом Oxu.Az передает со ссылкой на пресс-службу главы государства.