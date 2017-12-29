Вкладчики азербайджанского Demirbank смогут получить свои деньги в феврале 2018 года

2017-12-29 15:42 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Компенсации вкладчикам закрывшегося Demirbank начнут выплачивать с первого февраля 2018 года, сообщает в пятницу Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF).

Как отмечается, вкладчики смогут получить компенсации через филиалы Kapital Bank.

Размер компенсируемых вкладов в азербайджанском Demirbank, лицензия которого была отозвана 23 декабря, составляет 63,5 миллиона манатов. Размер некомпенсируемых вкладов в банке составляет 28,3 миллиона манатов.

Согласно первичной оценке, проведенной в банке, всего у Demirbank было 55 213 вкладчиков. При этом, размер вкладов у большей части (52 732 человека) клиентов не превышает одной тысячи манатов.

Лицензия Demirbank отозвана 23 декабря 2017 года. Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана сообщала, что лицензия ликвидирована по причине несоответствия совокупного капитала банка минимальному требованию, установленному для банков, а коэффициент адекватности совокупного капитала ниже трех процентов, предусмотренных законодательством. У банка также отсутствуют возможности для выполнения обязательств перед кредиторами.

DemirBank является членом Фонда страхования вкладов Азербайджана (ADIF), соответственно вклады населения в данном банке буду возвращены Фондом.