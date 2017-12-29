Создание Агентства МСП придаст импульс развитию данной сферы в Азербайджане - замминистра

2017-12-29 15:43 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Мероприятия, которые будут реализованы после начала деятельности в Азербайджане Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП), придадут дополнительный импульс дальнейшему развитию данной сферы.

Об этом в пятницу сказал, отвечая на вопросы Trend, заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов.

По его словам, в обязанности агентства войдут поддержка развития малого и среднего предпринимательства, оказание ряда услуг субъектам МСП, а также координация и регулирование услуг государственных органов в этой сфере.

“Основными функциями агентства станут развитие МСП в стране, просвещение предпринимателей, защита их прав, создание бизнес-омбудсмена, а также поддержка маркетинга и продажи производимой субъектами МСП продукции, создание бизнес-планов”, - сказал замминистра.

По словам Мамедова, оказание финансовой поддержки субъектам МСП также будет входить в сферу услуг Агентства.

“Кроме прочих услуг Агентство также будет работать над повышением финансовой грамотности предпринимателей с целью расширения их доступа к финансам. Так же субъектам МСП со стороны Агентства будут выделяться небольшие гранты”, - сказал Мамедов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ о совершенствовании управления в сфере малого и среднего предпринимательства.