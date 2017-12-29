Президент Грузии направил письмо президенту Азербайджана

2017-12-29 17:15 | www.apa.az | 6

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили поздравил с днем рождения азербайджанского коллегу Ильхама Алиева.

Как сообщает АПА, в письме Г. Маргвелашвили говорится:

«Ваше превосходительство. Сердечно поздравляю Вас с днем рождения. В этот знаменательный день хочу подчеркнуть, что Азербайджан под Вашим руководством добился успешного развития в политической, экономической и культурной сферах. Уверен, что расширение сотрудничества благодаря нашим совместным усилиям в интересах двух народов, как стратегических партнеров, приведет к еще большим достижениям. Пользуясь случаем, выражаю Вам признательность за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. Ваше превосходительство, примите мое глубокое почтение. Желаю Вам счастья, здоровья и успехов в деятельности, а дружественному народу Азербайджана – мира и прогресса».