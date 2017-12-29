«Нефтчи» осуществил трансфер вратаря «Габалы»

2017-12-29 17:16 | www.apa.az | 7

Азербайджанский клуб «Нефтчи» осуществил свой первый трансфер в зимнем перерыве.

Как сообщает АПА со ссылкой на «apasport.az», «чёрно-белые» включили в состав вратаря «Габалы» Агиля Мамедова.

Голкипер сборной Азербайджана успешно прошёл медобследование и сегодня подписал официальный контракт с «Нефтчи». Первоначальная длительность контракта составляет 5 месяцев. Но согласно пункту, включённому в соглашение, если Агиль сможет проявить себя за это время, то летом контракт будет продлён ещё на 1 год.

28-летний голкипер уже защищал честь «Нефтчи» в сезоне 2015/2016.

Отметим, что в зимнем перерыве из «Нефтчи» ушли Павел Дрекса, Рахиль Мамедов, Акшин Гурбанлы, Фехмин Мурадбейли, Мегсед Исаев, Максим Вайло, Тайяр Мамедов и Эдсон Кастильо.