Где будут отдыхать наши депутаты в праздничные дни?

2017-12-29 17:02 | www.oxu.az | 7

До конца текущего года осталось всего три дня. Многие уже планируют, где, как и с кем провести выходные дни. А что думают по этому поводу наши депутаты? Где и как они проведут новогодние праздники?

Депутат Тахир Миркиши сказал Oxu.Az, что встретит Новый год в Баку, но на праздничные дни отправится на горнолыжный курорт.

«Как вы и сами знаете, Новый год – семейный праздник. Думаю, что проведу праздник в кругу семьи. В праздничные дни отправлюсь в Габалу. Планирую заниматься там любимым горнолыжным спортом», - сказал Т.Миркиши.

Депутат Фазиль Мустафа сказал, что встретит 2018 год в столице:

«Планирую провести Новый год в Баку с семьей. У меня нет особых планов на праздники».

Депутат Эльман Мамедов сказал, что во время праздников не планирует ехать за границу:

«Как и каждый год, в этом году я останусь в Азербайджане со своим народом. Не планирую ехать за границу. У нас есть места, районы компактного проживания людей. В новом году планирую посетить эти места, встретиться с людьми. Хочу поздравить наш народ, создать хорошее настроение. Для меня важнее всего провести праздник вместе с народом. По правде говоря, эти праздники для меня не обязательны. Обязательный праздник у нас будет после освобождения своих земель от оккупации, после возвращения к родным очагам. Поздравляю весь азербайджанский народ».

Депутат Захид Орудж предпочитает провести Новый год за чтением:

«Честно говоря, я никогда не был сторонником проведения нового года за границей. По долгу службы я бывал во многих развитых странах, но все равно считаю, что Азербайджан лучше. Считаю, что там, где человек нашел себя, он отдыхает, обретает духовную силу. В праздничные дни хочу навестить родных, заняться чтением. Хочу пожелать каждому гражданину Азербайджана, от солдата в окопах до жителя самого отдаленного села, здоровья, спокойствия и взаимопонимания».

Депутат Милли Меджлиса Тахир Керимли сказал, что встретит Новый год в столице, но в праздничные дни отправится в регионы Азербайджана:

«Новый год планирую провести в Баку в кругу семьи. Но в праздничные дни планирую навестить своих близких в Агсу, Шемахе, Исмаиллы».

Депутат Эльман Насиров еще не определился, где проведет праздничные дни:

«Есть варианты в Габале, Шеки, Хачмазе или Гусаре. Мы еще обсуждаем это дома. В любом случае у нас есть план отдохнуть неделю, так как 2018 год будет богат на политические события. В 2018 году состоится съезд правящей партии «Ени Азербайджан», а также очень важный политический процесс в стране – президентские выборы. Как известно, у процесса выборов есть свои правила и требования. «Ени Азербайджан» придаст новую динамику своей деятельности. Поэтому надо больше работать с этими процессами. Чтобы хорошо работать, надо хорошо отдохнуть. Но я не сторонник помпезного или дорогого отдыха. Все должно быть в меру».

Нигяр Оруджева

