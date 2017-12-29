В Азербайджане утвержден запрет на курение в общественных местах

2017-12-29 17:16 | www.oxu.az | 7

Президент Ильхам Алиев подписал закон «Об ограничении использования табачных изделий».

Как передает Oxu.Az, закон определяет правовую основу охраны здоровья населения, пропаганду здорового образа жизни, здорового роста и развития детей и молодежи, профилактику пристрастия к вредным привычкам, использования табачных изделий и деятельности по уменьшению вредного воздействия табачного дыма на окружающую среду.

Отметим, что согласно статье 212 Кодекса административных правонарушений, за курение в запрещенных местах полагается штраф в 30 манатов.

Штраф за курение в учреждениях, управлениях и организациях вне специально выделенных для этого мест для должностных лиц составляет 400 манатов, юридических лиц - 1000 манатов.

Э.Ш.

