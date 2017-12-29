Центробанк Азербайджана выставит на продажу ноты на 250 млн манатов

2017-12-29 17:26 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) четвертого января 2018 года состоится аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана на сумму 250 миллионов манатов, сообщает в пятницу БФБ.

На аукцион будет выставлено 2,5 миллиона ценных бумаг номиналом 100 манатов каждая со сроком обращения 28 дней. Срок погашения нот - 31 января 2018 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобретать ноты могут только банки.

Согласно требованиям, каждый банк может подать не более двух заявок - одну конкурентную и одну неконкурентную.