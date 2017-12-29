В Агстафу для расследования убийства командирована следственно-оперативная группа МВД и Генпрокуратуры - ОБНОВЛЕНО

2017-12-29 17:22 | www.apa.az | 8

С целью расследования обстоятельств убийства в Агстафе в район командирована следственно-оперативная группа в составе сотрудников МВД и Генпрокуратуры республики.

Об этом АПА сообщил руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов.

В настоящее время принимаются меры по поиску и установлению личности лица или группы лиц, совершивших убийство.

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В Агстафе произошло убийство.

Как сообщает западное бюро АПА, инцидент произошел в селе Хатаи. Тело жителя Гянджи Алиева Самира Фикрет оглу, 1977 г.р., было обнаружено у обочины. Принадлежащий ему автомобиль ВАЗ-2104 был найден в сгоревшем состоянии.

Было установлено, что Алиев Самир был убит.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят расследование.