В Агстафу для расследования убийства командирована следственно-оперативная группа МВД и Генпрокуратуры - ОБНОВЛЕНО

2017-12-29 17:22 | www.apa.az | 8
С целью расследования обстоятельств убийства в Агстафе в район командирована следственно-оперативная группа в составе сотрудников МВД и Генпрокуратуры республики.
Об этом АПА сообщил руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов.
В настоящее время принимаются меры по поиску и установлению личности лица или группы лиц, совершивших убийство.
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14.49
В Агстафе произошло убийство.
Как сообщает западное бюро АПА, инцидент произошел в селе Хатаи. Тело жителя Гянджи Алиева Самира Фикрет оглу, 1977 г.р., было обнаружено у обочины. Принадлежащий ему автомобиль ВАЗ-2104 был найден в сгоревшем состоянии.
Было установлено, что Алиев Самир был убит.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят расследование.