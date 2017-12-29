Вахид Ахмедов: Наше предложение не приняли

2017-12-29 17:32 | www.oxu.az | 7

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в третьем - итоговом чтении - был выставлен на обсуждение новый законопроект «О Вооруженных силах Азербайджанской Республики».

Как сказал Oxu.Az депутат Вахид Ахмедов, данный законопроект в настоящее время совершенен.

«Во время обсуждения законопроекта мы выдвинули определенные предложения. В статье 6 проекта говорится, что в условиях мобилизации и войны руководство Вооруженными силами осуществляет Верховный главнокомандующий. В статье 6.1 же отмечается, что в условиях реальной угрозы вооруженные подразделения решают этот вопрос между собой. Но так как президент является Верховным главнокомандующим, мы предложили, чтобы все механизмы контроля осуществлялись им. Но наше предложение не было принято», - сказал депутат.

По словам Вахида Ахмедова, законопроект «О вооруженных силах Азербайджанской Республики» в начале следующего года будет отправлен на подписание главе государства.

Отметим, что новый закон состоит из пяти глав и 15 статей. Он регулирует назначение Вооруженных сил Азербайджанской Республики, вопросы военного строительства и управления, а также определяет основные задачи и правовые основы деятельности Вооруженных сил.

Нигяр Оруджева

