Обнародованы прогнозы по добыче на АЧГ в 2018 году

2017-12-29 17:28 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Добыча нефти в рамках реализации проекта разработки блока нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия в 2018 году прогнозируются на уровне 28 миллионов тонн, говорится в заключении Счетной палаты Азербайджана по бюджету Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) на 2018 год.

"Согласно информации, предоставленной SOFAZ, объем добычи нефти на месторождении "Азери-Чираг-Гюнешли" в 2018 году составит 204,4 миллиона баррелей (28 миллионов тонн), что на 7,3 миллиона баррелей меньше, чем в 2017 году (211,7 миллиона баррелей)", - говорится в документе.

Контракт на разработку блока АЧГ был подписан в 1994 году. 14 сентября 2017 года в Баку было подписано новое соглашение о разработке блока АЧГ до 2050 года.