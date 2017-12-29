На ряде улиц и проспектов Баку пробки

2017-12-29 17:26 | www.apa.az | 5

В данный момент на большинстве улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки.

Как сообщили АПА-Экономикс в Бакинском транспортном агентстве, пробки наблюдаются на Тбилисском проспекте (в обоих направлениях), улицах Гасана Алиева (в обоих направлениях), Афияддина Джалилова, Зарифы Алиевой, проспектах Азербайджан, Бюльбюля, улице Аббасгулу Бакиханова – в направлении посольства Турции, проспекте Микаила Усейнова (в обоих направлениях), улице Самеда Вургуна – в направлении улицы Зарифы Алиевой, проспекте Азадлыг, улице 28 Мая, проспекте Хатаи, улице Истиглалият и улице Рашида Бейбутова.

В связи с создавшейся ситуацией на дорогах возникли задержки в движении автобусов.