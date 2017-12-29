Стрельба возле церкви в Каире: есть погибшие

2017-12-29 17:54 | www.oxu.az | 7

В столице Египта Каире неизвестные устроили стрельбу возле христианской церкви, в результате чего по меньшей мере 10 человек погибли.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает The Independent.

Отмечается, что двое вооруженных людей открыли огонь по людям возле христианской церкви. Один из нападавших был убит сотрудниками полиции, другой выпал из поля зрения правоохранителей, поэтому неизвестно, есть ли он среди 10 убитых.

Однако точно известно, что среди погибших есть двое полицейских.

На место происшествия прибыли руководители правоохранительных органов. Полиция проводит следственные действия.

Н.О.