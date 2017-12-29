Дорожная полиция обратилась к водителям

2017-12-29 18:00 | www.oxu.az | 6

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям и другим участникам дорожного движения в связи с Новым годом и Днем солидарности азербайджанцев мира.

Как сообщил Oxu.Az начальник отдела управления, полковник полиции Кямран Алиев, в связи с праздничными днями по указанию руководства министерства внутренних дел весь личный состав органов внутренних дел, в том числе Государственной дорожной полиции, с 31 декабря по 4 января будет работать в усиленном режиме:

«С целью обеспечения безопасности участников дорожного движения на улицах и дорогах, обеспечения комфортного и беспрерывного движения, дорожная полиция усилит контроль не только на городских и межрайонных дорогах, но и на всех дорогах местного значения. Доводим до сведения водителей, которые сядут за руль в праздничные дни, в особенности для дальних поездок, чтобы они на протяжении всего пути были внимательными, строго соблюдали правила дорожного движения.

Иногда за день до праздника люди выходят уставшими с работы и едут с членами семьи, друзьями и близкими в район, на отдых. Это означает, что водитель должен преодолеть в ночное время минимум 150-300 км. К сожалению, усталость после работы и трудности вождения в ночное время порой становятся причиной тяжелых аварий. К тому же зимой проблемой становятся осадки и туман. Никто не должен становиться жертвой своих планов или капризов членов своей семьи».

Кямран Алиев также сказал, что 30-31 декабря, а также 4-5 января предположительно на дорогах будет наблюдаться плотность транспорта:

«Как правило, в первый день праздника наблюдается поток отправляющихся в районы, а в последний день - из районов в Баку. Если кто-то во время движения почувствует усталость или беспокойство, то может сделать перерыв, остановившись на стационарных постах дорожной полиции. Для этого на всех постах отведены специальные места. Вы можете передохнуть на посту и дальше спокойно продолжить свой путь».

«Дорожная полиция желает водителям спокойного, безопасного и удачного пути, без превышения скорости, без вождения в состоянии алкогольного опьянения, с соблюдением правил обгона и маневра, поздравляет всех участников дорожного движения с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом», - добавил К.Алиев.

Э.Ш.

