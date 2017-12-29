Спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана превысил предложение на 18%

2017-12-29 17:37 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Спрос на депозитном аукционе Центрального банка Азербайджана (ЦБА) в пятницу на 18,6 превысил предложение, сообщает ЦБА.

Центробанк принял у банков 300 миллионов манатов, однако, спрос был на уровне 355,7 миллиона манатов. Средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам, заключенным в рамках аукциона, составила 13,89 процента.

К проведению депозитных аукционов Центробанк приступил с середины июня 2016 года.

Депозитный аукцион - это торги, в ходе которых Центробанк привлекает депозиты коммерческих банков. Основной целью проведения таких аукционов является стерилизация денежной массы.