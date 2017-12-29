MIDA реализует первый проект строительства жилья по госзаказу в Баку

2017-12-29 17:41 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - ООО MIDA при Госагентстве по жилищному строительству при Президенте Азербайджана приступило к реализации первого проекта по строительству жилья по государственному заказу, сообщает в пятницу ООО.

Согласно сообщению, здание, заказанное министерством образования Азербайджана, будет расположено на территории Ясамальского жилого комплекса.

В сообщении отмечено, что часть квартир в здании будут переданы министерством своим работникам, а оставшаяся часть - передана в распоряжение MIDA для последующей реализации через систему "Льготное жилье".

Напомним, что в настоящее время MIDA занимается строительством первого льготного жилого комплекса в Ясамальском районе Баку.

Для его строительства в прошлом году был выделен участок площадью 11,6 гектара. Городок будет состоять из 29 многоквартирных жилых зданий: 17 из них будут двухблочными и девятиэтажными, а 12 - одноблочными и 12-этажными.