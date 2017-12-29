Лидер турецкой оппозиции: «С-400 будут ржаветь на складе»

2017-12-29 18:26 | www.apa.az | 6

Решение о приобретении правительством Турции у России зенитно-ракетного комплекса С-400 не нашла поддержки у оппозиции.

Как сообщает АПА со ссылкой на «Cumhuriyet», лидер недавно образованной партии «İyi Parti» Мерал Акшенер подвергла критике этот шаг. Она сказала, что закупаемые С-400 не будут распознавать военные самолеты Турции: «Отсюда обращаюсь к уважаемому Эрдогану. Нельзя вести внешнюю политику, крича в мегафон. Нужно немного знать историю, иметь ум и спокойствие. Сейчас покупаете у России С-400, однако этот комплекс не будет распознавать наши самолеты. Где вы будете применять эти ракеты? Твои F-16 не распознают их, эти ракеты распознают F-16 как вражеские. Отправишь на склад, где они и будут ржаветь».

Отметим, Россия и Турция подписали в Анкаре кредитное соглашение по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соглашение предполагает кредит в рублях. Он также заметил, что это выгодно Анкаре. Поставки планируется начать в марте 2020 года.