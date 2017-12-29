Новый год предложили встретить с проститутками и наркотиками

2017-12-29 18:39 | www.oxu.az | 6

Компания Sex Island предложила туристам отправиться в четырехдневный новогодний тур на один из Карибских островов в компании 60 проституток.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Лента.ру, в рекламной кампании упоминается, что отдыхающих не будут ограничивать в алкоголе и наркотиках.

Тур запланирован с 31 декабря по 3 января и стоит пять тысяч долларов с человека. В стоимость включены вечеринки на яхте, шоу-программы, безлимитные еда и спиртные напитки.

В 2016 году подобную вечеринку провели для банкиров из Нью-Йорка и магнатов с Ближнего Востока, участие стоило десять тысяч долларов. Как объяснили в Sex Island, на этот раз компания решила организовать новогодний круиз для представителей среднего класса.

Э.А.

